Beleggers schrikken van terugroepactie scanners bij Philips

Philips was donderdag de grootste verliezer bij de hoofdfondsen op de beurs in Amsterdam. Beleggers schrokken van een bericht dat het zorgtechnologieconcern zo’n 340 medische scanners terugroept omdat zich mogelijk gevaarlijke situaties kunnen voordoen. Zij zetten het aandeel 2,5 procent lager.

Philips kampt vaker met kwesties rond de veiligheid van zijn apparaten. Dat gaat vooral over problemen met slaapapneu-apparaten. De nieuwe terugroepactie staat daar los van. Een magneet van MRI-scanners kan in sommige gevallen oververhit raken, waarna vloeibaar helium verdampt. Normaal gesproken wordt dat heliumgas afgevoerd. Maar volgens de Amerikaanse toezichthouder FDA kan bij Philips’ scanner van het type Panorama 1.0T HFO zoveel druk ontstaan door het opgehoopte gas dat het risico op ontploffing ontstaat. Vooralsnog zijn er geen gevallen van gezondheidsschade of verwondingen bekend.

Het algehele sentiment op de beurzen was licht negatief. Ook het naar buiten komen van nieuwe cijfers over de Amerikaanse economie, bracht daar geen verandering in. De AEX-index op Beursplein 5 zakte mede door het koersverlies van Philips 0,5 procent tot 789,88 punten. De MidKap verloor ook 0,5 procent, tot 919,72 punten. De beurzen in Londen, Parijs en Frankfurt daalden tot 0,3 procent.

Fugro was de grootste stijger in de Amsterdamse MidKap met een winst van ruim 2 procent. De bodemonderzoeker heeft twee schepen gekocht om de capaciteit uit te breiden. Het bedrijf verwacht dat de vraag naar duurzame energie steeds groter wordt, onder meer door de recente afspraken die zijn gemaakt op de klimaattop in Dubai.

Sif kondigde op zijn beurt aan mee te werken aan de bouw van een windpark op de Noordzee. Daarvoor werkt het bedrijf samen met Ecowende, een samenwerkingsverband van Shell en Eneco. Het gaat om een windpark dat op 53 kilometer voor de kust van IJmuiden komt. Sif gaat daar 52 funderingen maken voor zogeheten monopiles, funderingen voor windmolens. Het aandeel Sif verloor desondanks bijna 1 procent.

In Parijs ging Sanofi verder 0,2 procent omlaag. De Franse farmaceut stopt met de ontwikkeling van een experimenteel middel tegen longkanker omdat de testresultaten teleurstellen.

De euro was 1,0992 dollar waard, tegen 1,0963 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie zakte 1,3 procent tot 73,27 dollar en Brentolie werd 1,2 procent goedkoper op 78,77 dollar per vat.