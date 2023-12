Bloomberg: einde nadert voor pionierende start-up Hyperloop One

Het einde nadert voor Hyperloop One, een Amerikaans bedrijf dat jaren pionierde met ambitieuze plannen voor een supersnel vervoerssysteem. Persbureau Bloomberg meldt op basis van ingewijden dat de onderneming het grootste deel van haar werknemers heeft ontslagen, haar kantoor in Los Angeles heeft gesloten en momenteel bezig is resterende bezittingen, inclusief de testbaan in de buurt van Las Vegas, te verkopen.

Een hyperloop is een gesloten buis waar een capsule doorheen schiet, een idee dat in 2013 door de bekende ondernemer Elon Musk werd voorgesteld. Door lage luchtweerstand kan de capsule hoge snelheden bereiken, van meer dan 1000 kilometer per uur. Hyperloop One wilde dit soort systemen in meerdere landen uitrollen en wist daarvoor ook veel investeerders warm te maken. Sinds de oprichting in 2014 slaagde de start-up erin meer dan 450 miljoen dollar aan investeringen op te halen.

Een tijd lang heette het bedrijf zelfs Virgin Hyperloop One, omdat de bekende zakenman Richard Branson geld in de onderneming had gestoken. Vorig jaar werd de naam Virgin evenwel weer verwijderd nadat de start-up besloot zich te concentreren op een vervoerssysteem voor vracht in plaats van mensen. Ook andere bij het bedrijf betrokken investeerders keerden de onderneming al de rug toe.

Begin vorig jaar telde het bedrijf nog ruim tweehonderd werknemers. Veel van hen zouden inmiddels niet meer voor Hyperloop One werken. Voor het resterende personeel eindigt het dienstverband naar verluidt op 31 december dit jaar. Hyperloop One slaagde er uiteindelijk nooit in om een contract in de wacht te slepen voor de daadwerkelijke aanleg van een hyperloop.

De huidige grootaandeelhouder DP World wilde niet reageren op het bericht van Bloomberg. Raja Narayanan, de waarnemend topman van Hyperloop One, reageerde ook niet op verzoeken om commentaar. Als Hyperloop One verdwijnt betekent dit niet het einde van het streven naar een hyperloop. Er zijn nog verschillende andere bedrijven actief die zo’n vervoerssysteem willen verwezenlijken, waaronder het Nederlandse Hardt Hyperloop. Dat bedrijf sleepte eerder dit jaar nog 12 miljoen euro aan investeringen in de wacht.