Bonden: treinstaking Eurotunnel ten einde

De wilde staking door personeel van Eurotunnel, de onderzeese verbinding tussen Groot-Brittanniƫ en continentaal Europa, is ten einde, hebben Franse vakbonden laten weten. Volgen hen moet het treinverkeer door de tunnel donderdagavond nog kunnen worden hervat. Maar of alle gedupeerde reizigers nog op bestemming kunnen aankomen, is onduidelijk.

“De crisis in de Eurotunnel loopt ten einde. De activiteiten in de tunnel zullen vanavond worden hervat”, aldus vakbondsafgevaardigde Franck Herent. Hij gaf daarbij aan dat de onderhandelingen met het management “resultaten opleverden die ons tevreden stellen”.

Ook de Franse overheid heeft aangegeven dat de blokkade van de stakers is opgeheven. Op de website van hogesnelheidstrein Eurostar staat evenwel nog dat treinen de rest van donderdag niet rijden.

Alleen al in Londen zijn volgens Britse media duizenden treinreizigers gestrand door de onverwachte vakbondsactie. Ook het internationale treinverkeer tussen Nederland en Londen kwam stil te liggen.

Volgens Getlink, het Franse bedrijf dat de Kanaaltunnel exploiteert, hadden Franse vakbonden een door het management aangekondigde eindejaarsbonus van 1000 euro afgewezen. Ze zouden hebben opgeroepen te staken om te eisen dat deze wordt verdrievoudigd.

Eerder op de dag waarschuwde Eurostar op socialmediaplatform X dat de kerstvakantieplannen van veel reizigers wellicht in gevaar konden komen als gevolg van de staking. Het bedrijf bood ook zijn excuses aan voor de overlast en raadde mensen aan om hun reis zo mogelijk uit te stellen. Een woordvoerster benadrukte dat het nog wel mogelijk was om vanuit Nederland naar Brussel en Parijs te reizen met de Eurostar.

Normaal maken ook bussen gebruik van de tunnel. Zij reizen dan mee op de trein. Busvervoerder FlixBus liet al weten dat het zijn routes tussen het Europese vasteland en het Verenigd Koninkrijk hoe dan ook kon blijven uitvoeren. Dit komt doordat de meeste FlixBus-bussen met de ferry meegaan. De onderneming zei ook dat de boekingen voor bustickets van en naar Groot-Brittanniƫ zeer snel opliepen doordat er geen treinen meer reden.