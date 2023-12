Bouwsector wil dat kabinet van bovenaf bouwlocaties aanwijst

Bouwbedrijven willen dat het nieuwe kabinet in actie komt door indien nodig van bovenaf nieuwe bouwlocaties aan te wijzen. “Gemeenten en provincies steggelen soms al jaren over het aanwijzen van locaties. Als ze er niet uitkomen moet een minister tussenbeide komen en zijn autoriteit gebruiken om een knoop door te hakken”, zegt voorzitter Arno Visser van brancheorganisatie Bouwend Nederland in gesprek met het ANP.

Het stoort de sector dat eerdere kabinetten in Den Haag telkens met allerlei nieuwe beleidsplannen kwamen, maar dat er van de uitvoering van de ambities voor bijvoorbeeld het oplossen van het woningtekort weinig terecht is gekomen. “Waar we nu behoefte aan hebben is niet een vuistdik regeerakkoord met nieuw beleid, maar een veel dunner plan om eindelijk in te gaan zetten op de uitvoering.”

Bekend is dat er in Nederland al tijden minder woningen gebouwd worden dan de regering beoogde. Het streven is om er jaarlijks 100.000 huizen bij te krijgen. Maar dat lukt telkens niet.

Eerder deze week zei de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) al dat de politiek veel meer rekening moet houden met de uitvoering als ze beleid maakt voor bijvoorbeeld de bouw of de energietransitie. Volgens de raad stokken projecten in die sectoren onder meer vanwege een tekort aan menskracht en gebrekkige organisatie. Dat is een conclusie die Visser “volledig” onderschrijft.

“Hier moet echt wat aan worden gedaan. Er wordt al jaren beleid gemaakt, maar dat werkt volledig averechts”, merkt de bouwvoorman op in reactie op het rapport. Zo schrikken plannen voor nieuwe regels voor de huurmarkt volgens hem investeerders af. “En geld dat beschikbaar is, wordt niet uitgegeven. Bij de overheid werken nu te veel beleidsmedewerkers en te weinig mensen met verstand van uitvoering. Daar moet nu eens verandering in komen.”

Den Haag wordt vaker gewaarschuwd voor problemen bij de uitvoering van beleid, zeker met betrekking tot de bouw. Begin vorige maand zei het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) nog dat het huizentekort in Nederland verder dreigt op te lopen als er niet snel actie ondernomen wordt. De afgelopen jaren is zwaar ingezet op subsidies, maar die zijn volgens het kennisinstituut maar beperkt effectief. Het EIB pleitte in plaats daarvan voor een pakket aan structurele maatregelen. Een van de meest kansrijke hierbij is het aanwijzen van kleinschalige woonlocaties in het groen, opperden de kenners.