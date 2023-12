Brits Hof: AI-programma kan geen patent aanvragen

Programma’s voor kunstmatige intelligentie (AI) mogen niet als uitvinder worden geregistreerd bij patentaanvragen. Dat heeft het Britse Hooggerechtshof bepaald. Machines kunnen volgens de rechter niet op gelijke voet geplaatst worden met mensen.

De hoogste Britse rechtelijke instantie deed de uitspraak in een zaak die de Britse AI-ontwikkelaar Stephen Thaler had aangespannen. Thaler wilde zijn AI-programma DABUS als uitvinder van een drankverpakking en een zwaailicht registreren. In andere landen had hij al eerder tevergeefs soortgelijke patentaanvragen gedaan.

Het verzoek van Thaler werd unaniem verworpen. De Britse patentwetgeving vereist dat een uitvinder een natuurlijk persoon is, volgens de rechters: “En DABUS is geen persoon”.

Met de uitspraak volgt het Britse Hof eerdere besluiten in de VS en de Europese Unie, maar het is voor het eerst dat de hoogste rechtelijke instantie van een land zich over de kwestie uitspreekt. De rechters waren het eens met de Britse landsadvocaat die had betoogd dat Groot-BrittanniĆ« zich met het inwilligen van het verzoek van Thaler in een wonderlijke positie zou manoeuvreren. Aanvragers van een patent zouden in de toekomst dan ook hun kat of “kosmische krachten” als uitvinder kunnen opvoeren, bepleitte de landsadvocaat.

Thaler kon weinig begrip opbrengen voor de uitspraak: “De wetenschap botst hier met het gezonde verstand.”