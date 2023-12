Hypotheekadviseur: kansen starters koophuis het laagst in 40 jaar

Starters die een huis willen kopen hadden in veertig jaar tijd niet zo weinig kans op de krappe woningmarkt als nu, meldt BLG Wonen. De hypotheekverstrekker keek in zijn dataonderzoek naar wat starters en doorstromers de afgelopen vier decennia wilden betalen voor een koophuis. In 1981 waren doorstromers bereid 20.000 euro meer geld neer te leggen dan starters. Veertig jaar later is dit verschil flink gestegen naar 120.000 euro.

Volgens directeur Frank Soede van BLG Wonen is de voorsprong van doorstromers steeds groter geworden en zijn starters daar de dupe van. “Wat de doorstromer bereid is te betalen voor een koopwoning is in 2021 vrijwel gelijk aan de gerealiseerde prijs. De koopstarters staan op de woningmarkt dus tien nul achter.”

Halverwege vorig jaar daalden de huizenprijzen licht en kregen starters een groter aandeel op de woningmarkt. Inmiddels stijgen de prijzen op de woningmarkt weer en hebben starters het opnieuw moeilijker omdat er nog altijd veel andere huizenzoekers zijn die vaak meer kunnen bieden. Starters stopten vanwege de te hoge prijzen vaker met zoeken dan vier decennia geleden, meldt BLG Wonen. Een op de tien starters zei in 1981 de zoektocht te staken omdat huizen te duur waren. Veertig jaar later stopte een op de drie koopstarters om deze reden met zoeken.

Er moet heel veel gebeuren om de koopwoningmarkt toegankelijker te maken voor starters, vindt Soede. Zo moeten huizen volgens hem vaker worden opgesplitst en moeten bedrijfsgebouwen vaker worden verbouwd tot woning om het aanbod te vergroten. De bouw van nieuwe woningen kan volgens hem versnellen door meer biobased materiaal te gebruiken, zoals hout en stro, omdat dan minder stikstof vrijkomt. Verder kunnen werkgevers wat hem betreft vaker een huis laten bouwen voor hun werknemers.