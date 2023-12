Inspectie pakt Delta Air Lines aan om vervuilende hulpmotoren

Luchtvaartmaatschappij Delta Air Lines krijgt een last onder dwangsom van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), maakt de toezichthouder bekend. Delta Air Lines laat volgens de ILT ongeoorloofd vervuilende hulpmotoren draaien op Schiphol, terwijl er schonere alternatieven zijn. Als de Amerikaanse luchtvaartmaatschappij hier niet mee stopt, moet Delta Air Lines een bedrag betalen dat kan oplopen tot 50.000 euro.

De hulpmotoren waar het om gaat zijn zogeheten auxiliary power unit (APU), waarvan elk vliegtuig er een heeft. Een hulpmotor levert stroom aan een vliegtuig, bijvoorbeeld airconditioning, als het toestel stilstaat. De APU moet zo min mogelijk aan staan, omdat de hulpmotor op kerosine werkt en schadelijke stoffen uitstoot. Het gaat onder meer om stikstofoxiden, zwaveloxiden en fijnstof.

De APU mag alleen aan staan als er geen schonere alternatieven zijn, zoals een vaste stroomaansluiting. De hulpmotor mag ook aan als het heel warm of heel koud is of kort voor vertrek en kort na aankomst. Delta Air Lines heeft de regels rond het gebruik van de hulpmotor volgens de ILT meerdere keren overtreden.