Inspectie waarschuwt Afvalfonds weer om trage inzameling petflessen

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) overweegt een last onder dwangsom op te leggen aan het Afvalfonds Verpakkingen. De inspectie vindt dat het fonds sneller moet toewerken naar het halen van het inzameldoel van plastic flessen. In september kreeg het Afvalfonds al een waarschuwing omdat het wettelijke doel van 90 procent in 2022 niet was gehaald.

De ILT eiste daarop een plan van aanpak met maatregelen om de inzameling te verbeteren. Het definitieve plan ontving de inspectie begin deze maand. Daarin gaf het Afvalfonds Verpakkingen onder meer aan hoeveel extra innamepunten er nodig waren en hoe snel deze konden worden gerealiseerd. De ILT zegt daarover tevreden te zijn, echter niet over de doorlooptijd. Die duurt namelijk tot eind 2026, waardoor het inzameldoel ook in de tussenliggende jaren niet zal worden gehaald.

“Niet acceptabel”, zegt de inspectie daarover in een reactie. “Het uitvoeren van de plannen kost tijd, dat realiseren wij ons maar al te goed. Omdat het onvoldoende onderbouwd is waarom de termijn tot eind 2026 nodig is, leggen wij een voornemen tot last onder dwangsom op om de inzameldoelen een jaar eerder te behalen: vóór 2026. Dit is ook bedoeld als stimulans om de maatregelen uit het plan van aanpak daadwerkelijk te realiseren”, aldus de ILT.

De ILT vraagt het fonds nu de ingediende plannen vóór 2026 te realiseren. Dat betekent dat er minimaal zevenhonderd extra statiegeldmachines in supermarkten bij moeten komen, naast 1900 nieuwe statiegeldmachines buiten supers. Voldoet het Afvalfonds niet aan die eis, dan dreigt een dwangsom per niet geplaatste machine, aldus de ILT. Daarnaast vraagt de inspectie het fonds ook om een “brede publiekscampagne” te lanceren, zodat consumenten worden voorgelicht over het inleveren van statiegeldflessen en -blikjes.

Het Afvalfonds Verpakkingen benadrukt dat “het optimaliseren en bouwen van een toekomstbestendig, klantvriendelijk statiegeldsysteem” tijd kost. Dat geldt ook voor de gedragsverandering van consumenten. “Het huidige tijdpad voor Nederland, met de uitbreiding van de infrastructuur en logistiek, reikwijdte van het systeem en de beïnvloeding van consumentengedrag, is ambitieuzer dan de tijd die andere landen nodig hadden”, laat het fonds in een reactie weten. Daarbij wordt verwezen naar Noorwegen en Denemarken, landen die volgens het Afvalfonds acht jaar nodig hadden om een inzameling van 90 procent te bereiken.