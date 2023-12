Luchtvaartbranche: redelijk tevreden met capaciteit Schiphol 2024

Luchtvaartbrancheorganisatie BARIN is “redelijk tevreden” met de vluchtcapaciteit op Schiphol volgend jaar. Dat zegt voorzitter Marnix Fruitema van de branchevereniging voor in Nederland actieve luchtvaartmaatschappijen. De luchthaven kondigde aan volgend jaar 483.000 vluchten te kunnen verwerken. Door de inmiddels afgewende krimp is het maximumaantal vluchten van 460.000 van de baan.

“Alle partijen hebben er alles aan gedaan om de maximale capaciteit mogelijk te maken. Gezien de uitdagingen ten aanzien van personeel ben ik redelijk tevreden met de uitkomst”, stelt Fruitema in een verklaring. “We kijken uit naar een zomer 2024 waarin alle wensen van luchtvaartmaatschappijen en passagiers geaccommodeerd worden.”

Schiphol moest opnieuw de capaciteit vaststellen, nadat minister Mark Harbers van Infrastructuur en Waterstaat de experimenteerregeling had ingetrokken. Dat betekende dat een eerder maximumaantal van 460.000 vluchten van tafel ging, tot tevredenheid van de luchtvaartmaatschappijen. In de belangrijke zomerperiode is er ruimte op Schiphol voor 293.000 vluchten. Dat zijn 13.000 vluchten meer dan eerder werd aangekondigd.