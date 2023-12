Onderzoek: Fransen bezuinigen op kerstdiner door gestegen prijzen

Inwoners van Frankrijk lijken dit jaar op het kerstdiner te bezuinigen als gevolg van de hoge inflatie. Fransen kochten de afgelopen tijd namelijk veel minder champagne, gerookte zalm en foie gras dan een jaar geleden. Dat komt naar voren uit onderzoek van de Franse nieuwszender BFMTV, die zich baseert op data van onderzoeksbureau NielsenIQ.

Zo daalde de verkoop van champagne tussen 30 oktober en 10 december met maar liefst een vijfde in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Dat gold ook voor de verkoop van foie gras, de lever van ganzen of eenden. Maar ook gerookte zalm en kerstchocolade werd respectievelijk bijna 11 procent en ruim 9 procent minder verkocht dan in 2022.

De onderzoekers denken dat Franse consumenten vooral terughoudend zijn door de sterk gestegen prijzen van voedsel. Maar de inwoners uit het land met een internationaal gewaardeerde keuken zullen zich dit jaar niet te goed doen aan enkel droog stokbrood. Volgens de onderzoekers wijken zij nu eerder uit naar bijvoorbeeld mousserende wijn, gerookte forel en paté. Ondernemers proberen desondanks toch klanten naar hun winkels te trekken door de traditionele kerstproducten af te prijzen.