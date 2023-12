Philips grootste daler in licht lagere AEX-index

De AEX-index op de aandelenbeurs in Amsterdam is donderdag licht lager geopend in navolging van de koersverliezen op Wall Street. Medisch zorgtechnologiebedrijf Philips was de grootste daler bij de hoofdfondsen op Beursplein 5 vanwege een terugroepactie van medische scanners.

De AEX noteerde in de vroege handel 0,4 procent in het rood op 790,17 punten. De MidKap zakte 0,9 procent tot 916,07 punten. De beurzen in Londen, Parijs en Frankfurt verloren tot 0,4 procent.

Philips (min 2,5 procent) roept zo’n 340 medische scanners terug omdat zich mogelijk gevaarlijke situaties kunnen voordoen. Een magneet van MRI-scanners kan in sommige gevallen oververhit raken, waarna vloeibaar helium verdampt. Normaal gesproken wordt dat heliumgas afgevoerd. Maar volgens de Amerikaanse toezichthouder FDA kan bij Philips’ scanner van het type Panorama 1.0T HFO zoveel druk ontstaan door het opgehoopte gas dat het risico op ontploffing ontstaat.

Informatieleveranciers Wolters Kluwer en RELX en supermarktconcern Ahold Delhaize waren de enige winnaars in de AEX met plussen van 0,1 procent.

Fugro was de enige stijger in de MidKap met een winst van 0,4 procent. De bodemonderzoeker heeft twee schepen gekocht om de capaciteit uit te breiden. Het bedrijf verwacht dat de vraag naar duurzame energie steeds groter wordt, onder meer door de recente afspraken die zijn gemaakt op de klimaattop in Dubai.

Sif kondigde aan mee te werken aan de bouw van een windpark op de Noordzee. Daarvoor werkt het bedrijf samen met Ecowende, een samenwerkingsverband van Shell en Eneco. Het gaat het om een windpark dat op 53 kilometer voor de kust van IJmuiden komt. Sif gaat daar 52 funderingen maken voor zogeheten monopiles, funderingen voor windmolens. Het aandeel Sif verloor desondanks 1 procent.

In Parijs daalde Sanofi 0,7 procent. De Franse farmaceut stopt met de ontwikkeling van een experimenteel middel tegen longkanker omdat de testresultaten teleurstellen.

De euro was 1,0953 dollar waard, tegen 1,0963 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg iets tot 75,24 dollar en Brentolie werd 0,2 procent duurder op 79,82 dollar per vat.