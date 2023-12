PLUS schrapt vage duurzaamheidsclaims na berisping toezichthouder

Supermarktketen PLUS haalt duurzaamheidsclaims uit zijn winkels en folder die volgens de Autoriteit Consument en Markt (ACM) niet goed zijn uitgelegd, meldt de toezichthouder. De consumentenwaakhond had de keten aangesproken op de claims.

PLUS gebruikte volgens de ACM termen als ‘klimaatneutrale supermarkt’, ‘bewust’ en ‘duurzaam’ zonder uit te leggen wat de claims inhouden. Ook stelde de keten ‘de meest verantwoorde supermarkt van Nederland’ te zijn. Deze claim is gebaseerd op onderzoek waarin alleen het beeld van klanten is meegenomen en de studie is niet met feiten onderbouwd, aldus de toezichthouder.

“Bedrijven moeten eerlijk en duidelijk zijn over duurzaamheid. Dit betekent dat zij alleen claims kunnen gebruiken die kloppen en die zij kunnen onderbouwen”, zegt Edwin van Houten, directeur Consumenten van de ACM.

PLUS bevestigt de duurzaamheidsclaims te hebben aangepast nadat de ACM de keten hierop had aangesproken. Ook zegt de keten zich aan de eisen te houden die de toezichthouder aan duurzaamheidsclaims stelt.

Verder laat PLUS weten de titel ‘de meest verantwoorde supermarkt van Nederland’ niet meer te gebruiken en ook geen soortgelijke titel. De claim was volgens een woordvoerster gebaseerd op een jaarlijks onderzoek van marktonderzoeker GfK, waarin wordt gekeken naar hoe consumenten supermarkten beoordelen op onder meer duurzaamheid. “De supermarkt met de hoogste waardering in het rapport mag, volgens GfK, een jaar lang de titel ‘Meest maatschappelijk verantwoorde supermarkt’ uitdragen”, zegt ze daarbij. De zegsvrouw benadrukt dat de supermarktketen ook deze titel niet gaat gebruiken.