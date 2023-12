Sony verkoopt meer dan 50 miljoen exemplaren PlayStation 5

De verkoop van Sony’s PlayStation 5 heeft de grens van 50 miljoen exemplaren overschreden. Dat heeft het Japanse elektronicaconcern donderdag bekendgemaakt.

De PS5 werd in november 2020 gelanceerd, toen de wereld in de greep was van de coronapandemie. De verkoop had aanvankelijk te lijden onder wijdverbreide problemen met leveranciers en een wereldwijd chiptekort.

Sony hoopt de verkoop voor de naderende feestdagen nog verder op te schroeven, aldus topman Jim Ryan. Volgens hem kan het concern voor het eerst tijdens de kerstperiode aan de vraag voldoen. “Iedereen die er een wil kopen, kan er een krijgen”.

Sinds de lancering van de eerste PlayStation in 1994 is Sony tot een van de marktleiders uitgegroeid in de gaming-industrie, waarvan de omvang dit jaar op ruim 53 miljard dollar wordt geschat. De PS2 blijft Sony’s bestverkochte spelcomputer met meer dan 155 miljoen verkochte exemplaren, terwijl de PS4 volgens het bedrijf de 117 miljoen inmiddels heeft overschreden. Sony deed dit jaar vooral goede zaken met de verkoop van Marvel’s Spider-Man 2, een game die werd ontwikkeld door dochterbedrijf Insomniac Games.

Sony ondervindt sinds 2001 veel concurrentie van de Xbox van Microsoft. Hoewel de PS5 beter verkoopt dan de nieuwste Xbox, heeft Microsoft zijn positie de afgelopen jaren versterkt door de overname van diverse grote ontwikkelaars, waaronder Activision Blizzard, de maker van de uiterst populaire Call of Duty-games.