Vakbond plant stakingen van drie tot vijf dagen op Duitse spoor

De Duitse vakbond GDL plant stakingen van drie tot vijf dagen door spoorpersoneel in Duitsland. Dat heeft voorzitter Claus Weselsky gezegd tegen de krant Rheinische Post. De bond kan het al lange tijd niet eens worden met Deutsche Bahn over een nieuwe cao.

De stakingen zullen niet eerder plaatsvinden dan in het nieuwe jaar. Weselsky sprak eerder over een periode zonder stakingen tot en met 7 januari. Die datum noemde hij opnieuw in het interview met Rheinische Post. Sinds het begin van de cao-onderhandelingen begin november heeft GDL al twee keer eerder gestaakt. Toen werd het werk neergelegd voor hooguit 24 uur, met enorme verstoringen op het spoor tot gevolg.

Vakbondsleden stemden eerder deze week massaal in met stakingen voor onbepaalde tijd. Maar die gaan er niet komen, aldus Weselsky. “Een onbeperkte staking uitroepen zou niet juist zijn, met het oog op de klanten en de economische gevolgen,” zegt hij. “We zullen onze verantwoordelijkheid nemen in dit opzicht.”

De staking begin deze maand kon ook op weinig begrip rekenen van reizigers. Uit een peiling van onderzoeker YouGov onder 3700 mensen kwam naar voren dat bijna zes op de tien mensen geen begrip konden opbrengen. Ook Nederlandse reizigers konden hinder ondervinden van de werkonderbreking. Zo reden er geen treinen vanuit Nederland richting Duitsland en vice versa.

Knelpunt in de onderhandelingen is niet alleen hoger loon, maar ook het aantal werkuren voor personeel in ploegendienst. De vakbond wil dat dit teruggaat van 38 uur per week naar 35 uur per week, met behoud van het salaris. Maar volgens Deutsche Bahn is die eis niet te realiseren. Niet alleen is het plan duur, ook zijn er te weinig werknemers die de dan overgebleven uren voor hun rekening kunnen nemen, stelt het spoorbedrijf.