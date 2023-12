VS willen handelstarief voor Chinese elektrische auto’s verhogen

De VS overwegen de tarieven voor sommige Chinese producten te verhogen. De maatregel zou onder meer moeten gaan gelden voor elektrische auto’s uit China. Dat meldt de Wall Street Journal donderdag op basis van anonieme bronnen. De VS proberen al langer de afhankelijkheid van China op het gebied van schone energie te beperken.

Sinds het aantreden van president Joe Biden bleven de handelstarieven voor Chinese producten van kracht die eerder onder president Donald Trump waren opgelegd. Maar met ingang van volgend jaar gaat dat mogelijk veranderen.

Of de mogelijke tariefsverhoging veel effect zal hebben, wordt door analisten betwijfeld. Voor de invoer van Chinese elektrische auto’s wordt nu al een heffing van 25 procent in rekening gebracht. Voor de Chinese fabrikant BYD, die op het punt staat Tesla voorbij te streven als grootste producent van elektrische auto’s ter wereld, is dat reden om de VS te mijden.