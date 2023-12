Wall Street trekt zich op aan nieuwe cijfers Amerikaanse economie

De aandelenbeurzen op Wall Street zijn donderdag met winsten gesloten na koersverliezen op woensdag. Beleggers leken zich op te trekken aan nieuwe cijfers over de Amerikaanse economie. Ze hopen dat de Federal Reserve daarom de rente volgend jaar weleens eerder of meer zou kunnen gaan verlagen dan eerder voor mogelijk is gehouden. Onder meer chipbedrijven waren in trek.

De groei van de Amerikaanse economie in het derde kwartaal pakte bij een nieuwe raming wat minder sterk uit dan eerder gemeld. Daardoor werd er direct gespeculeerd dat de Fed zijn rentebeleid wat moet bijstellen. Beleggers willen al langer dat de rente omlaag gaat, want een hoge rente is slecht voor de waardering van aandelen.

De Dow-Jonesindex eindigde met een plus van 0,9 procent op 37.404,35 punten. De brede S&P 500 won 1 procent tot 4746,75 punten en technologiegraadmeter Nasdaq klom 1,3 procent tot 14.963,87 punten. Op woensdag waren nog minnen tot 1,5 procent te zien op de koersenborden in New York.

Chipbedrijf Micron Technology ging een kleine 9 procent vooruit. De producent van geheugenchips gaf onder meer een hoger dan verwachte omzetprognose voor het lopende kwartaal, geholpen door een sterke vraag naar chips voor datacenters dankzij de enorme groei van kunstmatige intelligentie. Andere chipbedrijven liftten mee. Zo wonnen Intel, AMD en Nvidia tot ruim 3 procent aan waarde.

Ook ging de aandacht naar Apple, dat in de Verenigde Staten twee Apple Watches uit zijn webshop heeft gehaald omdat het techconcern inbreuk gemaakt zou hebben op Amerikaanse patenten voor zuurstofdetectie in bloed. Beleggers leken niet erg onder de indruk en het aandeel ging vrijwel vlak de handel uit. Apple had eerder ook al aangekondigd de slimme horloges rond kerst niet meer in fysieke winkels in de VS aan te bieden. In andere landen speelt de patentkwestie niet en blijven de Apple Watch Series 9 en Ultra 2 gewoon in de handel.

Technologiebedrijf BlackBerry leverde op zijn beurt bijna 13 procent in na tegenvallende cijfers en verwachtingen. Softwareconcern Salesforce kreeg een adviesverhoging van zakenbank Morgan Stanley en profiteerde met een plus van bijna 3 procent. Volgens analisten van Morgan Stanley kan Salesforce sterker groeien met de cloudactiviteiten en is het bedrijf ondergewaardeerd in vergelijking met branchegenoten. Muziekstreamingdienst Spotify klom daarnaast ruim 2 procent na een adviesverhoging door beleggingsadviseur Pivotal Research Group.