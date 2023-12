Zuid-Koreanen gaan investeren in Helmondse automaker Lightyear

Twee Zuid-Koreaanse bedrijven gaan investeren in autofabrikant Lightyear uit Helmond. Beide investeerders zijn al actief in de Zuid-Koreaanse auto-industrie.

Het contact met de twee Zuid-Koreaanse bedrijven, Sunbo Angel Partners en Lighthouse, werd gelegd tijdens de International Consumer Electronics Show begin dit jaar in Las Vegas, zegt Lightyear-topman Lex Hoefsloot. “Deze stap verbreedt ook onze toegang tot de sterke Zuid-Koreaanse autosector.”

Zuid-Korea is de op vier na grootste autoproducent ter wereld. Sunbo Angel Partners heeft sinds de oprichting in 2016 geïnvesteerd in al meer dan 120 nieuwe technologiebedrijven die onder meer actief zijn op het gebied van groene energie, duurzaamheid en ruimtevaarttechnologie. Met Sunbo werden volgens Hoefsloot al enkele maanden gesprekken gevoerd over financiering.

Lightyear staakte begin dit jaar de productie van zijn eerste zonneauto. Kort daarna ging het bedrijf failliet. In april werd bekend dat het bedrijf in afgeslankte vorm een doorstart maakt.