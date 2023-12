Aandacht voor Prosus en Basic-Fit op Damrak

Beleggers op Beursplein 5 zullen op de laatste dag voor het kerstweekend onder meer kijken naar techinvesteerder Prosus en sportschoolketen Basic Fit. Gamesbedrijf Tencent, waar Prosus een belang in heeft, kelderde op de beurs in Hongkong maar liefst 13 procent. Dat gebeurde nadat China plannen had onthuld waardoor inwoners minder tijd en geld kunnen besteden aan games. De beurzen in Europa lijken verder lager te openen.

Basic-Fit heeft daarnaast bekendgemaakt 47 Spaanse sportscholen te willen overnemen van branchegenoot RSG Group, een van de grotere sportschooluitbaters van Europa. Met de overname wil het Nederlandse bedrijf zijn positie versterken op de Spaanse markt. Basic-Fit verwacht de overname in het eerste kwartaal van volgend jaar af te ronden.

Ook de aandelen van Philips zullen opnieuw de aandacht krijgen van beleggers. Donderdag heeft het zorgtechnologiebedrijf al 2,5 procent aan beurswaarde ingeleverd, nadat bekend was geworden dat 340 medische scanners teruggeroepen moeten worden. Het gaat om MRI-scanners van het type Panorama 1.0T HFO, waarbij de Amerikaanse medisch toezichthouder waarschuwt voor ontploffingsgevaar.

De Europese beurzen lijken de laatste handelsdag voor het kerstweekend met minnen te openen, in navolging van verliezen op donderdag. De AEX-index verloor toen 0,5 procent en sloot op 789,88 punten. De MidKap verloor eveneens 0,5 procent en zakte tot 919,72 punten. De beurzen in Londen, Parijs en Frankfurt leverden tot 0,3 procent in.

De aandelenbeurzen in Japan waren iets optimistischer. De Nikkei sloot licht hoger, geholpen door de koerswinsten van de aan de beurs van Tokio genoteerde banken. Andere beurzen, zoals de Kospi in Seoul en de All Ordinaries in Sydney, eindigden vrijwel vlak. De Hang Seng-index in Hongkong lijkt de handelsdag te eindigen met verlies.

De euro was 1,0998 dollar waard, tegen 1,0992 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 1 procent meer op 74,63 dollar. Brentolie werd 1 procent duurder, op 80,17 dollar.