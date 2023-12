ACM verscherpt toezicht op energieleverancier HEM

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) gaat het toezicht op de Hollandse Energie Maatschappij (HEM) verscherpen. Volgens de toezichthouder voldoen de financiële positie, uitbetalingen van tegoeden en administratie van HEM niet aan de eisen die aan energieleveranciers worden gesteld. De ACM zegt dat die zaken op orde moeten worden gebracht, want anders kan de vergunning worden ingetrokken.

De waakhond zegt dat HEM consumenten die nog geld tegoed hebben van hun eind- of jaarafrekening snel moet uitbetalen. Volgens de ACM was HEM in ongeveer 60 procent van de gevallen te laat met het terugbetalen. HEM moet naast het tijdig uitbetalen van facturen ook kunnen aantonen dat het bedrijf het eigen vermogen heeft versterkt en dat het beschikt over goede financiële prognoses. Het bedrijf moet aan deze voorschriften voldoen om te voorkomen dat de leveringsvergunning wordt ingetrokken.

“Klanten van HEM die bij hun eindafrekening of jaarafrekening geld tegoed hebben moeten hier te lang op wachten. Consumenten moeten ervan uit kunnen gaan dat leveranciers hun zaken op orde hebben en dat zij hun geld snel terugkrijgen als blijkt dat zij te veel vooruit hebben betaald. Daarom treedt de ACM hier tegen op”, zegt Edwin van Houten, directeur Consumenten van de ACM.

HEM heeft bij de ACM bezwaar gemaakt tegen het besluit om aanvullende vergunningvoorschriften op te leggen, maar heeft al wel eerste stappen gezet in de uitvoering van de voorschriften, aldus de toezichthouder.