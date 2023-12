Chinese BYD gaat autofabriek bouwen in Hongarije

BYD, een grote fabrikant van elektrische auto’s in China, gaat een fabriek bouwen in Hongarije. Het bedrijf wil daarmee uitbreiden op de Europese markt. BYD spreekt in een bericht op socialmediaplatform X van “een belangrijke stap in de richting van groene mobiliteit in Europa”.

De Chinese fabrikant is geen onbekende in Hongarije. Zo heeft BYD al een fabriek voor elektrische bussen in het land. De nieuwe fabriek komt in Szeged, een stad vlak bij de grens met Roemenië en Servië.

BYD stapte in 2003 over van de productie van batterijen naar de autosector. Sindsdien is het Chinese bedrijf uitgegroeid tot een zwaargewicht. Veel buitenlandse autofabrikanten, waaronder Tesla, BMW, Mercedes en Audi, zijn voor hun accu’s afhankelijk van BYD. Vorig jaar stopte de onderneming met de productie van benzineauto’s.