Deense economie krimpt door haperende productie afslankpillen

De Deense economie is in het derde kwartaal meer gekrompen dan werd verwacht als gevolg van productieproblemen bij farmaceut Novo Nordisk. De Deense economie belandt hierdoor in een recessie.

Het bruto binnenlands product van Denemarken daalde met 0,7 procent ten opzichte van de voorgaande drie maanden, terwijl economen een daling van 0,1 procent hadden verwacht. Belangrijkste oorzaak van de daling is de haperende productie van de medicijnfabrikanten in het land. In het derde kwartaal daalde die met 10,6 procent.

Het afgelopen jaar is de Deense farmaceut Novo Nordisk uitgegroeid tot het meest waardevolle bedrijf van Europa vanwege de enorme vraag naar zijn diabetes- en afslankmedicijnen. Novo Nordisk kan maar deels aan de enorme vraag naar de pillen voldoen.