Doorstart Perry Sport-moederbedrijf nog altijd niet zeker

Het is nog onzeker of er “finale afspraken” gemaakt kunnen worden met doorstartkandidaten voor het bedrijf achter sportketens Perry Sport, Aktiesport en Sprinter. Dat laat curator Kees van de Meent weten. Moederbedrijf Sports Unlimited Retaill werd begin deze maand door de rechter in Amsterdam failliet verklaard.

Het is daarom nog altijd niet duidelijk of er een doorstart komt. “We hebben gisteren aan de medewerkers laten weten dat de eerste voorlopige biedingen binnen zijn gekomen en dat de komende periode nadere gesprekken met een aantal partijen zal plaatsvinden.” Eerder werd bekend dat meerdere bedrijven interesse hebben in een overname van Sports Unlimited Retail of delen daarvan.

“De winkels blijven in de tussentijd open en we zijn gestart met een sale”, voegt hij daaraan toe. De sale is gestart om de verkopen te vergroten, aldus Van de Meent. Producten terugbrengen of ruilen en cadeaubonnen inleveren is door het faillissement niet mogelijk.

De sportketens hebben samen 54 winkels in Nederland en ongeveer 1100 medewerkers. De curator verwacht eind volgende week met een update te komen.