Huizenprijzen weer bijna net zo hoog als een jaar geleden

Koophuizen zijn vorige maand opnieuw duurder geworden dan de maand daarvoor en zijn inmiddels bijna even duur als een jaar terug, melden het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Kadaster. Kopers moesten in november gemiddeld 0,5 procent meer geld neerleggen voor een huis dan in oktober.

De huizenprijzen op de nog altijd krappe woningmarkt stijgen sinds juni elke maand verder. Eerder dit jaar gingen de prijzen nog omlaag, waardoor huizen op een gegeven moment gemiddeld bijna 6 procent goedkoper waren dan een jaar eerder. Inmiddels is de afname op jaarbasis teruggelopen tot 0,9 procent.

De eerdere prijsdaling werd vooral ingegeven door het oplopen van de hypotheekrente, waardoor veel mensen minder kunnen lenen voor het kopen van een huis. Maar dat effect lijkt inmiddels voorbij, constateerde CBS-hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen in oktober al.

Wat meespeelt is dat het aanbod aan woningen uiterst beperkt is, kwam onlangs naar voren uit rapporten van Rabobank en ING. Zo werden er afgelopen kwartalen weinig woningen te koop gezet en loopt ook het aantal nieuw gebouwde woningen terug. Voor het komende jaar voorzien de kenners van de banken daarom een verdere toename van de huizenprijzen.

Deskundigen wijzen er al langer op dat er dringend meer huizen gebouwd moeten worden om het huizentekort in Nederland op te lossen. Zolang de krapte aanhoudt zorgt dat waarschijnlijk voor een stuwend effect op de huizenprijzen. Starters lijken daarvan het meest de dupe, want zij kunnen meestal nog niet zoveel bieden en hebben daardoor maar heel weinig huizen om uit te kiezen. Starters die een huis willen kopen hadden in veertig jaar tijd niet zo weinig kans op de woningmarkt als nu, merkte hypotheekverstrekker BLG Wonen deze week op na eigen onderzoek.