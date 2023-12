Hypotheekshop: geldverstrekkers verlagen massaal hypotheekrentes

Alle banken en andere organisaties die hypotheken uitgeven hebben hun hypotheekrentes deze week verder verlaagd, zegt De Hypotheekshop. De rentes zijn nu acht weken achter elkaar gezakt.

Dat de hypotheekrentes dalen heeft volgens De Hypotheekshop te maken met de verlaagde rentes op de kapitaalmarkt, waar hypotheekverstrekkers hun geld kunnen lenen. Sommige financierders lieten de rentes zelfs zakken met 0,2 tot 0,3 procentpunt, aldus de organisatie.

De meeste geldverstrekkers bieden nu minder dan 4 procent rente bij bepaalde hypotheken. Het gaat dan om vaste hypotheken met een looptijd van tien jaar met de Nationale Hypotheek Garantie (NHG). De NHG zorgt ervoor dat kopers een lagere rente kunnen krijgen en biedt een vangnet als de huizenprijzen dalen. Huiseigenaren hebben dan de garantie dat ze niet blijven zitten met een restschuld.

Bij sommige hypotheken is de rente het hardst gedaald in een week tijd sinds 2008, toen De Hypotheekshop begon met de metingen. Dit is het geval bij vaste hypotheken met een looptijd van vijf, tien en twintig jaar met NHG, aldus de organisatie.

Eerder vrijdag maakten het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Kadaster bekend dat koophuizen in november opnieuw duurder zijn geworden dan de maand daarvoor. Inmiddels zijn woningen bijna even duur als een jaar terug. Daarmee lijkt het moment waarop de huizenprijzen weer gaan stijgen ten opzichte van een jaar eerder dichterbij te komen, zegt De Hypotheekshop daarop.

Ook zegt de adviesorganisatie dat overbieden op de vraagprijs en kopen zonder voorbehoud normaler is geworden in veel steden. “Hypotheekadviseurs in Utrecht en Den Haag laten weten dat overbieden met 10 procent zelfs al de norm is geworden.” Halverwege vorig jaar moesten veel huizenkopers overbieden en kopen zonder voorbehoud op de krappe woningmarkt. Eerder dit jaar gingen de prijzen wat omlaag en hoefden mensen dit minder vaak te doen. In oktober meldde De Hypotheekshop al dat overbieden en kopen zonder voorbehoud weer vaker voorkwamen.