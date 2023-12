Nike verliest flink op Wall Street na tegenvallende verkopen

Nike behoorde vrijdag tot de verliezers op de beurzen in New York met een daling van ruim 10 procent. Het sportartikelenconcern kwam donderdag na het sluiten van de beurshandel met kwartaalcijfers, waaruit naar voren kwam dat verkopen in China en Noord-Amerika afnemen. Als gevolg daarvan wil Nike de komende drie jaar voor 2 miljard dollar in de kosten snijden.

Hoeveel banen daardoor verdwijnen, is nog niet bekend. De kosten voor de reorganisatie schat Nike op zo’n 400 miljoen tot 450 miljoen dollar. Daarnaast wil Nike meer inzetten op automatisering en nieuwe technologie. Andere bedrijven die sportartikelen verkopen werden meegetrokken door Nike. Zo verloren Foot Locker en Under Armour tot 4 procent.

De beurzen op Wall Street zijn de laatste handelsdag voor het kerstweekend met plussen begonnen. De Dow-Jonesindex opende 0,2 procent hoger op 37.475 punten. De brede S&P 500 won 0,4 procent tot 4765 punten en de techgraadmeter Nasdaq steeg 0,4 procent tot 15.016 punten. Zo kwam een meevallend cijfer over de inflatie dat van belang is voor het rentebeleid van de Federal Reserve.

Tesla steeg 1,4 procent. De fabrikant van elektrische auto’s moet ruim 120.000 auto’s terugroepen in de Verenigde Staten. Het gaat om de Model S en Model X die zijn gebouwd tussen 2021 en 2023. Volgens toezichthouder NHTSA kunnen de deuren van de auto’s ontgrendelen bij een crash.

NetEase verloor bijna 19 procent. Het Chinese gamebedrijf met een notering in New York lijkt te lijden onder aangekondigde maatregelen door de overheid in China. Die moeten ervoor zorgen dat inwoners van dat land minder geld en tijd besteden aan games.

Occidental Petroleum klom 2 procent. Investeringsbedrijf Berkshire Hathaway meldt ruim 5 miljoen aandelen van de oliemaatschappij te hebben gekocht. Daarmee komt het belang van het door beurslegende Warren Buffett geleide Berkshire in de buurt van 28 procent.

Bristol-Myers Squibb ging 2 procent vooruit. De farmaceut neemt Karuna Therapeutics (plus 47 procent) over, een ontwikkelaar van medicijnen tegen schizofrenie. De behandeling met dat medicijn moet in de VS nog wel worden goedgekeurd. Voor de overname legt Bristol-Myers 14 miljard dollar neer.