Personeel Apple-keten Amac dreigt met acties zondag voor kerst

Werknemers van de Nederlandse keten voor Apple-producten Amac dreigen actie te gaan voeren op de zondag voor kerstmis, een van de drukste winkeldagen van het jaar. Zij willen dat de directie de zondagstoeslag weer invoert. De directie voelt daar niets voor.

Amac-werknemers kregen altijd 150 procent van hun loon uitbetaald voor het werken op zondag. Maar afgelopen zomer schafte Amac die regeling af. FNV eist dat de toeslag terugkeert en heeft de directie daarvoor tot zaterdag de tijd gegeven. Zo niet, dan volgen zondag acties.

Het personeel is volgens FNV-bestuurder Onur Erdem zwaar teleurgesteld in Amac. “Dit is een groeiend bedrijf met een winst van 2,3 miljoen euro, maar ondertussen verdienen de mensen in de winkels slechts het minimumloon. Onbegrijpelijk dat Amac ze nog verder uitkleedt.”

Amac-directeur Ed Bindels laat weten dat hij er niet over peinst om de toeslag weer in te voeren. Zijn personeel gaat er vanaf volgend jaar gemiddeld met 30 procent op vooruit, zegt hij. “Bij deze onderhandelingen is de zondagstoeslag komen te vervallen.”

FNV is bovendien geen gesprekspartner voor Amac, zegt Bindels: “Wij hebben geen cao en stemmen alles af met onze ondernemingsraad.”