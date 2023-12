Prosus keldert op Damrak na onthulling Chinese regels voor gamers

Prosus is bij de opening van de handelsdag op het Damrak bijna 15 procent aan beurswaarde kwijtgeraakt. Dat gebeurde nadat gamebedrijf Tencent, waar Prosus een belang in heeft, was gekelderd op de beurs in Hongkong. Aanleiding daarvoor waren plannen van de overheid in China, om inwoners minder geld en tijd te laten besteden aan videogames.

Het gaat om conceptplannen die vrijdag werden gepubliceerd door de hoogste toezichthouder voor de game-industrie. Op die manier wil China bijvoorbeeld beloningen voor veelvuldig inloggen aan banden leggen. De regering van president Xi Jinping probeert gameverslaving te bestrijden, waarbij onder meer de sector voor onlinegames de schuld krijgt van bijziendheid onder jongeren.

Verder openden de beurzen in Europa met verlies, in navolging van lagere slotstanden op donderdag. De AEX zakte kort na de openingsbel met 0,8 procent tot 783,59 punten. De MidKap verloor 0,1 procent tot 918,94 punten. De beurzen in Frankfurt, Parijs en Londen daalden tot 0,1 procent.

Basic-Fit steeg 4 procent. De sportschoolketen heeft bekendgemaakt 47 Spaanse sportscholen te willen overnemen van branchegenoot RSG Group, een van de grotere sportschooluitbaters van Europa. Met de overname wil het Nederlandse bedrijf zijn positie versterken op de Spaanse markt. Basic-Fit verwacht de overname in het eerste kwartaal van volgend jaar af te ronden.

Azerion steeg 0,5 procent. Het spelletjesbedrijf maakte voor de openingsbel bekend een schikking te hebben getroffen met het Britse advertentiebedrijf Bidstack. Bidstack stelde eerder dat Azerion geen facturen had betaald. Azerion betaalt volgens de nieuwe deal in totaal 3 miljoen euro. Daarnaast zal een nieuw contract worden ondertekend dat Azerion toegang geeft tot de in-gameadvertenties van Bidstack.

Philips steeg 0,1 procent. Daarmee lijkt het zorgtechnologiebedrijf de weg omhoog weer te vinden. Donderdag verloor Philips nog, na het nieuws dat het bedrijf 340 MRI-scanners van het type Panorama 1.0T HFO moet terugroepen. Volgens de Amerikaanse toezichthouder FDA is er bij die scanner een risico op ontploffingsgevaar. Er zijn vooralsnog geen gevallen van gezondheidsschade of verwondingen bekend.

De euro was 1,1006 dollar waard, tegen 1,0992 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 1,1 procent tot 74,67 dollar. Brentolie werd ook 1,1 procent duurder op 80,27 dollar per vat.