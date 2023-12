Sportartikelenproducent Nike onderuit op Wall Street na cijfers

Het aandeel Nike ging vrijdag hard omlaag op de aandelenbeurzen in New York na bekendmaking van teleurstellende cijfers. De hoofdgraadmeters op Wall Street sloten met kleine koersuitslagen. Beleggers gaan nu een lang kerstweekend in. Op dinsdag tweede kerstdag wordt de Amerikaanse beurshandel weer hervat.

De Dow-Jonesindex eindigde met een min van 0,1 procent op 37.385,97 punten. De brede S&P 500 won 0,2 procent tot 4754,63 punten en de technologiebeurs Nasdaq steeg 0,2 procent tot 14.992,97 punten.

Nike ging bijna 12 procent onderuit. Het grootste sportartikelenconcern ter wereld meldde donderdag nabeurs kwartaalresultaten, waaruit naar voren kwam dat verkopen in China en Noord-Amerika afnemen. Nike gaat nu diep in de kosten snijden waarbij ook banen verloren zullen gaan en wil meer inzetten op automatisering en nieuwe technologie.

Andere bedrijven die sportartikelen verkopen werden mee omlaag getrokken. Zo verloren sportwinkelketens Dick’s Sporting Goods en Foot Locker tot 4 procent en Under Armour daalde 3,3 procent.

De aandacht van beleggers ging ook uit naar een cijfer over de inflatie in de Verenigde Staten dat van belang is voor het rentebeleid van centralebankenkoepel Federal Reserve. Dat cijfer viel zwakker uit dan verwacht. Op de financiƫle markten wordt gehoopt dat de Fed in het voorjaar gaat beginnen met het verlagen van de rente.

NetEase dook 16 procent in het rood. Het Chinese gamebedrijf met een notering in New York leed onder aangekondigde maatregelen door de overheid in China. Die moeten ervoor zorgen dat inwoners van dat land minder geld en tijd besteden aan games.

Occidental Petroleum klom 0,6 procent. Investeringsbedrijf Berkshire Hathaway meldt ruim 5 miljoen aandelen van de oliemaatschappij te hebben gekocht. Daarmee komt het belang van het door beurslegende Warren Buffett geleide Berkshire in Occidental in de buurt van 28 procent.

Bristol-Myers Squibb ging 2 procent vooruit. De farmaceut neemt voor 14 miljard dollar Karuna Therapeutics (plus 48 procent) over, een ontwikkelaar van medicijnen tegen schizofrenie. De behandeling met dat medicijn moet in de VS nog wel worden goedgekeurd.

De euro was 1,1012 dollar waard, tegen 1,1014 dollar bij het slot van de Europese handel. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,4 procent tot 73,62 dollar. Brentolie werd ook 0,4 procent goedkoper, op 79,07 dollar per vat