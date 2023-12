Voorlopig geen acties bij lampenmaker Signify door bemiddelaar

De directie van het Eindhovense verlichtingsbedrijf Signify, de maker van de slimme Hue-lampen van Philips, gaat niet in op de eisen van werknemers voor een betere cao. Wel is het bedrijf bereid om vanwege de verstoorde verhoudingen een bemiddelaar in te schakelen. Acties zijn voorlopig van de baan.

De bonden waren zelf met het voorstel voor een mediator gekomen. “We zijn al een half jaar in gesprek en komen er niet uit”, zegt FNV-bestuurder Karin Veugelers. FNV, CNV, VHP2 en de Unie hadden Signify tot donderdag de tijd gegeven om te reageren op hun eindvoorstel. Ze eisen onder meer een loonsverhoging voor de lagere salarisschalen.

Volgens VHP2-onderhandelaar Casper Vaandrager is het inschakelen van een bemiddelaar nodig vanwege het ‘geschonden vertrouwen’. Zo weigerde Signify volgens de bonden heel lang het sociaal plan te verlengen.

Signify kondigde onlangs een grootscheepse reorganisatie bij Signify aan. De voormalige lampendivisie van Philips wil 200 miljoen euro per jaar besparen. De bonden vrezen dat hierdoor in Nederland honderden banen geschrapt worden.