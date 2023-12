Bayer wint Amerikaanse rechtszaak over Roundup

Het Duitse Bayer heeft een rechtszaak gewonnen die was aangespannen door een man in Californië die zei kanker te hebben gekregen van het onkruidbestrijdingsmiddel Roundup. Daarmee heeft het concern nu tien opeenvolgende van de laatste vijftien soortgelijke rechtszaken gewonnen. Het komende jaar worden er nog meer zaken verwacht.

Bayer zei in een verklaring dat het vonnis “consistent was met het bewijs in deze zaak dat Roundup geen kanker veroorzaakt en niet verantwoordelijk is voor de ziekte van de eiser”.

Het chemieconcern is sinds de overname van Monsanto in 2018 verwikkeld geraakt in een lange reeks van rechtszaken. Roundup bevat het omstreden bestanddeel glyfosaat en zou kanker veroorzaken. Inmiddels zijn ongeveer 165.000 claims ingediend tegen het bedrijf voor persoonlijk letsel dat veroorzaakt zou zijn door het middel.

Eerder verloor Bayer vijf rechtszaken waarbij het bedrijf een miljardenvergoeding moet betalen aan Roundup-gebruikers die kanker hadden gekregen. Bayer verklaarde toen in beroep te gaan tegen het vonnis en benadrukte dat het product veilig is.

Monsanto bracht Roundup in de jaren zeventig op de markt. Het bestanddeel glyfosaat wordt in verband gebracht met een vorm van lymfeklierkanker.