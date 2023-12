Goede kantoorinrichting zorgt voor een gezonde werkomgeving

Dat het ziekteverzuim binnen bedrijven oploopt is veel ondernemers een doorn in het oog. Volgens Welingelichte Kringen zijn rugklachten één van de grote, oprukkende redenen voor ziekteverzuim. De toenemende rugklachten van werknemers zijn al jaren een probleem. Men heeft het niet voor niets over ‘zitten is het nieuwe roken’. Gebrek aan beweging, veelal stilzitten, een verkeerde houding en bijkomende effecten als overgewicht helpen de Nederlander met een kantoorbaan niet vooruit. Voor werkgevers ligt daar een taak; samen met de werknemers bekijken hoe de kantooromgeving een zo gezond mogelijke werkplek kan zijn. Uiteraard goed voor de gezondheid van de werknemer, maar niet te vergeten ook goed voor het bedrijf. Gezonde werknemers zijn immers blije en goede werknemers. Geen overbodige luxe in een tijd waarin personeelstekort ook enkel nog groeit.

De juiste inrichting van het kantoor

Het kan een goede eerste stap zijn om eens kritisch te kijken naar de kantoormeubelen die op kantoor gebruikt worden én of die misschien vernieuwd moeten worden. Meerdere onderzoeken wijzen uit dat een standaard kantoortuin leidt tot meer ziekteverzuim en stress. Het is belangrijk dat iedere werknemer zijn of haar taken zo optimaal mogelijk kan uitvoeren op een plek die daar geschikt voor is. Om te weten welke bureaus, lade- of archiefkasten men bijvoorbeeld nodig heeft, kan het dan ook geen kwaad om eerst eens een ruimteplanning te maken. Welke werknemer komt waar tot diens recht als men kijkt naar diens taken? Welke meubels heeft men nodig om taken optimaal uit te voeren? Allerlei vragen die een bedrijf zich af kan vragen bij het vernieuwen van de kantoorinrichting.

Ergonomie

Zitten is het nieuwe roken, klinkt het steeds vaker. Zitten werkt verslavend en men wil waar kan graag zitten. Dit zitten gaat echter vaak gepaard met een verkeerde houding waardoor bijvoorbeeld de rug niet recht staat en men uiteindelijk rugklachten ontwikkelt. Een zit-sta-bureau levert daar bijvoorbeeld een bijdrage aan. Een dergelijk bureau waar je soms aan zitten kan, maar welke ook verhoogd kan worden waardoor men staand werken kan, is een mooie optie om te stimuleren dat men niet enkel meer zit, maar de tijd soms ook staand zal gebruiken. Daarbij is bewezen dat met een zit-sta-bureau de productiviteit en het energielevel omhoog helpen. Ook de concentratie zal verbeteren. Daarnaast verbrandt men met staand werken meer calorieën dan zittend werken. Voor eenieder met een kantoorbaan gaat dat dan de eventuele ontwikkeling van overgewicht tegen. Tenslotte hebben verschillende onderzoeken ook aangetoond dat de werktevredenheid van werknemers omhooggaat met het gebruik van een zit-sta-bureau.

Neem werknemers mee

Uiteindelijk is het ook belangrijk om werknemers mee te nemen in het vervangen van kantoormeubilair. Waar zitten de behoeften van verschillende werknemers bijvoorbeeld. Zit iedereen wel te wachten op dergelijke veranderingen en waar komt eventuele onvrede vandaan? Uiteindelijk zijn het de werknemers die gebruik zullen maken van het meubilair. En om af te sluiten met hetgeen eerder beschreven werd: tevreden en gezond personeel is goed personeel.