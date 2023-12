Medewerkers Apple-keten Amac voeren acties zondag voor kerst

Werknemers van de Nederlandse keten voor Apple-producten Amac gaan zondag voor kerstmis, een van de drukste winkeldagen van het jaar, actievoeren. Volgens FNV-bestuurder Onur Erdem is er geen toezegging gekomen vanuit de directie om de zondagstoeslag weer in te voeren. “Dat betekent dat we acties gaan voeren in verschillende plekken in het land”, aldus de vakbondsman.

Hoe die acties er precies uit komen te zien wil hij nog niet zeggen. De vijftig winkels van Amac blijven in ieder geval wel open. “Het worden acties in een aantal winkels om het winkelend publiek om solidariteit te vragen”, stelt Erdem.

Amac-werknemers kregen altijd 150 procent van hun loon uitbetaald voor het werken op zondag. Maar afgelopen zomer schafte het bedrijf die regeling af. FNV eist dat de toeslag terugkeert en had de directie daarvoor tot zaterdag de tijd gegeven. Volgens FNV is Amac een groeiend bedrijf met een winst van 2,3 miljoen euro, terwijl de mensen in de winkels slechts het minimumloon verdienen. In totaal werken er volgens de bond ongeveer 800 mensen bij Amac.

Amac-directeur Ed Bindels laat weten dat het opnieuw invoeren van de zondagstoeslag financieel onhaalbaar is. Hij benadrukt daarbij dat de lonen al fors omhoog zijn gegaan afgelopen jaar en nog in januari nog verder stijgen. “Alle salarissen zijn enorm omhooggegaan, er zijn verbeteringen in de arbeidsvoorwaarden doorgevoerd waar iedereen profijt van heeft, inclusief de mensen die op zondag werken. Dat is een enorme kostenpost, het gaat over tonnen”, stelt de directeur. Volgens hem staat het bedrijf “enorm onder druk” om winstgevend te blijven.

Daarbij werkt volgens Bindels maar een heel klein deel van het personeel alleen op zondag. “Bijna iedereen die ook op zondag werkt, werkt ook doordeweeks. En zij merken de impact van de zondagstoeslag veel minder”, vervolgt de directeur. Volgens hem moeten ergens volgend jaar de winkeltijden ingekort worden, “want anders kunnen we het gewoon niet meer betalen”.