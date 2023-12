Supers beleven drukste periode van het jaar

Nederlandse supermarkten beleven vlak voor de kerst de drukste dagen van het jaar. “Tijdens de feestdagen is het alle hens aan dek in de winkels, bij onze bezorgers en ook in de distributiecentra. Iedereen die kan werken, werkt. De grootste uitdaging zit vooral in deze laatste dagen voor kerst, als veel klanten hun grote kerstinkopen doen”, stelt een woordvoerder van Jumbo.

Volgens Albert Heijn wordt deze zaterdag 23 december naar verwachting de drukste dag van het jaar. “Duizenden medewerkers in de distributiecentra van Albert Heijn staan klaar om ervoor te zorgen dat alle winkels goed gevuld blijven. In de laatste drie dagen voor kerst gaan vanuit de distributiecentra van Albert Heijn meer dan 17,5 miljoen dozen en kratjes met producten naar alle winkels”, aldus een woordvoerster van de grootste supermarktketen van het land.

Voor het kerstdiner zijn volgens Albert Heijn vooral blini’s met zalm, zalmfilet en ‘profiterole kerstkrans’ populaire gerechten. “Maar ook het verspakket knolselderij met brie en cranberrycompote, filetrollade stoofpeer en het kalkoengebraad met winterse kruiden.” De meest verkochte kerstproducten zijn volgens de grootgrutter garnalen, rollades, feeststollen, haricots verts, carpaccio, roomboter, slagroom en verschillende ijsdesserts.

Volgens Jumbo kiezen klanten steeds vaker voor producten van “hoge kwaliteit met een minimale inspanning en voor een vriendelijke prijs”, aldus de zegsman. “Ze willen de luxe van restaurantwaardige gerechten, maar vooral tijd hebben voor elkaar en dus niet nog urenlang in de keuken bezig zijn”, vervolgt hij.

Volgens hem blijven bepaalde gerechten onverminderd populair. “Denk bijvoorbeeld aan de garnalencocktail, een smaakvolle soep, een rollade en natuurlijk gourmetten.” Toch zien de supermarkten wel wat verschuivingen ontstaan. Zo is er meer vraag naar vegetarische en vegangerechten. “Bijvoorbeeld een vegan roast, notenpat√©, vegan coquilles, geroosterde romanesco en een vegan chocomousse”, laat de Jumbo-woordvoerder weten.

Jumbo stelt dat er momenteel “fors hogere” omzetten worden gedraaid. “Hoeveel hoger zal begin januari blijken als we de balans hebben opgemaakt over de maand december. Onze indruk is dat het deze dagen duidelijk drukker is dan vorig jaar.”

Op eerste en tweede kerstdag zijn honderden supermarkten verspreid over het land gewoon open. Dit verschilt echter wel per regio. Ook op nieuwjaarsdag kunnen consumenten bij veel supers terecht voor hun boodschappen.