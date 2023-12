FNV: medewerkers blazen actie winkelketen Amac af na intimidatie

Medewerkers van winkelketen Amac hebben hun actie voor een zondagstoeslag afgeblazen na “intimidatie en bedreiging”, meldt vakbond FNV. Personeel van de in Apple-producten gespecialiseerde winkels zouden zondag flyers uitdelen. Vakbondsbestuurder Onur Erdem zegt van “meerdere” werknemers te hebben gehoord dat werd gedreigd met ontslag of juridische acties.

“Voor nu kiezen we eerst voor de veiligheid en rust voor de werknemers”, zegt Erdem. “Maar het zal duidelijk zijn dat we ons hier niet bij neerleggen. We laten ons niet intimideren.”

Topman Ed Bindels van Amac keurt intimidatie van actievoerende werknemers af. “Dat wij mensen zouden intimideren, dat vind ik niet kunnen. Het komt zeker niet vanuit de directie”, laat hij weten. “Ik wil de mensen die op die manier zijn benaderd uitnodigen om rechtstreeks contact op te nemen, om ons te informeren over het hoe en wat.”

Amac-medewerkers waren van plan om de zondag voor kerst flyers uit te delen met de tekst “Geen zondagtoeslag? Niet zo premium”. Voorheen kregen werknemers 150 procent van hun loon voor een zondagsdienst, maar Amac schafte die regeling af. Volgens Bindels is die toeslag onbetaalbaar geworden door gestegen kosten voor onder andere personeel en huren.