Russische centrale bank bereidt zich voor op hardere sancties

De Russische centrale bank, die het Kremlin hielp de klap op te vangen van de ingrijpende sancties na de Russische invasie van Oekraïne, houdt rekening met hardere strafmaatregelen voor de economie van het land. Dat heeft centralebankhoofd Elvira Nabiullina gezegd in een interview met de RBC News.

Het opnieuw organiseren van de Russische economie verloopt volgens haar “vrij snel” nu bedrijven zich aanpassen aan de sancties. De verleiding is daarom groot om te denken dat Rusland de ergste storm heeft doorstaan, aldus Nabiullina. Maar “we moeten voorbereid zijn op een grotere druk van sancties”.

Vrijdag werd nog bekend dat de Verenigde Staten harder gaan optreden tegen buitenlandse banken die de Russische oorlog in Oekraïne steunen. De nieuwe maatregel leek vooral gericht tegen Chinese banken, die bereid bleven het regime in Moskou met miljarden dollars aan kredieten te ondersteunen. De Europese Unie kwam eerder deze maand al met en twaalfde sanctiepakket tegen Rusland.

In het interview, waarin geen melding werd gemaakt van Oekraïne of de oorlog, zei Nabiullina dat grensoverschrijdende betalingen “een probleem voor veel bedrijven” blijven. Er zijn volgens haar ook “zeer ernstige” uitdagingen als het gaat om het vinden van langetermijnfinanciering.

“We kunnen niet zeggen dat we alle uitdagingen hebben beantwoord”, moest Nabiullina toegeven. Toch zei ze dat ze “redelijk positief is over de ontwikkeling van de financiële sector” in Rusland.

Oekraïne heeft intussen weer ruim 1,3 miljard dollar aan financiële steun ontvangen. Volgens het Oekraïense ministerie van Financiën gaat het om een lening van bijna 1,1 miljard dollar van de Wereldbank, 190 miljoen dollar subsidie van Noorwegen, 50 miljoen dollar subsidie van de Verenigde Staten en 20 miljoen dollar subsidie van Zwitserland.

Oekraïne gebruikt het geld voor uitgaven die niet aan veiligheid of defensie zijn gerelateerd. Het gaat bijvoorbeeld om sociale uitkeringen en de lonen van ambtenaren. “Internationale financiële hulp levert een belangrijke bijdrage aan het behoud van de financiële en economische stabiliteit van Oekraïne”, aldus de Oekraïense minister van Financiën Serhiy Marchenko.