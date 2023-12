Benzine zo’n 6 procent duurder dan eind vorig jaar

De benzineprijs aan de Nederlandse pomp stevent dit jaar af op een prijsstijging van zo’n 6 procent. Daarmee valt de toename mee, want in september was een liter Euro95 nog tijdelijk bijna 19 procent duurder dan op oudjaarsdag 2022. Een wereldwijde daling van de olieprijzen maakte tanken in Nederland de laatste maanden weer behoorlijk goedkoper.

Met nog een paar dagen te gaan voor de jaarwisseling staat de landelijke adviesprijs dinsdag op 2,054 euro, komt naar voren uit cijfers van consumentencollectief UnitedConsumers. Eind vorig jaar waren automobilisten nog 1,939 euro per liter kwijt.

In de eerste maanden van het jaar bleven de prijzen aan de pomp tamelijk stabiel. Op 1 juli schoot de prijs evenwel met zo’n 12 cent per liter omhoog omdat de vorig jaar doorgevoerde accijnsverlaging weer deels werd teruggedraaid.

In de zomer begonnen de olieprijzen vervolgens hard te stijgen door productiebeperkingen van Saudi-Arabiƫ en Rusland, terwijl werd gespeculeerd dat de wereldwijde vraag naar olie flink zou toenemen. Zo bereikte de adviesprijs voor benzine in september een piek van 1,302 euro per liter.

Eigenlijk stond er voor 1 januari aanstaande een verdere accijnsverhoging in de planning. Daar zou nog een inflatiecorrectie bovenop komen waardoor een liter benzine dan in totaal 21 cent duurder kon worden. In de politiek gingen in september veel stemmen op om dat te voorkomen. Een Kamermeerderheid zorgde ervoor dat de belastingverhoging niet doorging.

Daarna begonnen ook de olieprijzen weer flink te dalen omdat er minder olievraag werd voorzien door zwakkere economische groei en recessies in diverse landen. Voor de automobilist pakte dit gunstig uit in de adviesprijzen van de grote oliemaatschappijen.

Die adviesprijzen worden doorgaans alleen aan de snelweg gevraagd. Bij enkele goedkope pompen elders in het land kan nu al voor minder dan 1,80 euro per liter worden getankt.

De prijs van diesel liet in grote lijnen een vergelijkbaar koersverloop zien, met als enige verschil dat de prijs daar in de eerste maanden van het jaar geleidelijk omlaag ging. Een liter diesel is daarom nu met 1,870 euro per liter zelfs iets goedkoper dan eind vorig jaar.

Wat de prijzen aan de pomp komende tijd gaan doen hangt waarschijnlijk in grote mate af van de ontwikkeling van de olieprijzen. Die is lastig te voorspellen. In veel landen zijn de zorgen over een recessie namelijk nog niet verdwenen. Tegelijkertijd zijn de grote olielanden bezig hun productie verder in te perken. Dat zou de prijzen zomaar weer kunnen opdrijven.