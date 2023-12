Gasunie-bestuurder: waakzaamheid en energie besparen blijven nodig

Nederland blijft kwetsbaar als het gaat om de levering van gas. Daarvoor waarschuwt Gasunie-bestuurder Hans Coenen dinsdag in een interview met De Telegraaf. De gasprijzen liggen inmiddels een stuk lager dan voorheen, maar volgens Coenen blijven “waakzaamheid en continu energie besparen” nodig.

“Er is geen garantie dat het allemaal smooth blijft gaan bij een heel koude winter”, zegt hij tegen de krant. Dan zouden de prijzen zomaar weer omhoog kunnen gaan. “We blijven kwetsbaar. Neem de staking van Chevron in Australi├ź, en tegelijkertijd onverwacht onderhoud aan onze pijpleiding naar Noorwegen, by far onze grootste leverancier. Direct stijgt de prijs”, verwijst hij naar marktontwikkelingen van eerder dit jaar.

Zijn grootste zorg is dat er ergens in het aanvoersysteem een blokkade ontstaat, zoals bij de Noorse leiding. “Als Noorwegen uitvalt, hebben we nog wat gas in Nederlandse offshorevelden, maar de vergunningverlening daarvoor duurt lang. En al die velden bij elkaar zijn volstrekt onvoldoende om ons en de Europese markten structureel te voorzien. Die Noorse leiding moet in stand blijven, linksom of rechtsom.”

Na het uitbreken van de oorlog in Oekraïne is de levering van Russisch gas aan Europa bijna stil komen te liggen. Dat zorgde aanvankelijk voor flinke prijsstijgingen. Maar die zijn mede door toegenomen leveringen van vloeibaar gemaakt aardgas (lng) verdwenen. Door het zachte winterweer gingen de prijzen eerder deze maand nog extra omlaag.

Voorlopig is er voldoende gas op voorraad, maar dat is geen garantie voor de toekomst. “Er is gas, de markt is liquide, maar ook nog gespannen”, zegt Coenen daarover tegen De Telegraaf. “Als de gasbergingen deze winter toch worden leeg getrokken, dan heb je voor volgende winter een probleem. Dat krijg je voor de volgende zomer niet meer volledig bijgevuld.”