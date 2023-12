Intel wint op Wall Street na nieuws over chipfabriek in Israël

Intel behoorde dinsdag tot de winnaars op de beurzen in New York. Beleggers verwerkten het nieuws dat de Israëlische regering heeft ingestemd met een subsidie van 3,2 miljard dollar voor een nieuwe chipfabriek van 25 miljard dollar die het Amerikaanse concern van plan is te bouwen in het zuiden van Israël. Verder was er weinig richtinggevend nieuws op Wall Street dat na een lang kerstweekend de deuren heropende.

Intel steeg 1,8 procent. De fabriek bij de stad Kirjat Gat moet in 2028 open gaan. Er zullen duizenden mensen aan het werk gaan. De nieuwe fabriek werd al in juni aangekondigd door de Israëlische overheid. Het is de grootste internationale bedrijfsinvestering in Israël ooit.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening 0,1 procent hoger op 37.437 punten. De brede S&P 500 klom 0,2 procent tot 4765 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq won 0,4 procent tot 15.046 punten. Op maandag eerste kerstdag was Wall Street dicht.

Apple stond een fractie hoger. De regering van president Joe Biden heeft besloten om een recente patentuitspraak niet ongedaan te maken. Door die uitspraak zag Apple zich onlangs al gedwongen om twee Apple Watches uit zijn Amerikaanse webshop te halen. Het gaat om patenten voor zuurstofdetectie in het bloed. Apple is nog van plan om in beroep te gaan. In andere landen speelt de kwestie sowieso niet en blijven de Apple Watch Series 9 en Ultra 2 gewoon in de handel.

Nike was vrijwel onveranderd na een flink verlies voor het weekend. Het aandeel Nike ging vrijdag bijna 12 procent onderuit na bekendmaking van teleurstellende cijfers. Zo vielen de verkopen in China tegen en werd er in Noord-Amerika minder omzet gedraaid. Het grootste sportartikelenconcern ter wereld meldde ook diep in de kosten te gaan snijden.

Bristol-Meyers Squibb steeg 0,1 procent. De farmaceut neemt het bedrijf RayzeBio (plus 102 procent) over voor 4,1 miljard dollar. RayzeBio houdt zich bezig met radioactieve behandelingen van tumoren. Vorige week maakte Bristol-Meyers Squibb nog de overname van branchegenoot Haruna Therapeutics voor 14 miljard dollar bekend.