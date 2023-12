Krant: Samsung stelt ingebruikname Amerikaanse chipfabriek uit

Elektronicaconcern Samsung heeft de ingebruikname van een nieuwe chipfabriek in Texas uitgesteld. Dat meldt de Zuid-Koreaanse krant Seoul Economic Daily op basis van uitlatingen van een Samsung-bestuurder op een bijeenkomst in San Francisco. Het nieuws is een domper voor de Amerikaanse regering van president Joe Biden, die de chipproductie in het land juist snel wil vergroten.

Samsung begint nu waarschijnlijk pas in 2025 met massaproductie op de locatie in Taylor, Texas. Eerder was het plan om de fabriek, waarmee 17 miljard dollar aan investeringen is gemoeid, al in de tweede helft van volgend jaar op te starten.

Biden vindt het belangrijk dat de Verenigde Staten meer zelfvoorzienend worden als het gaat om de productie van chips. Daarmee zou kunnen worden voorkomen dat het land weer te maken krijgt met een groot chiptekort zoals in 2021 gebeurde. Dat tekort heeft Amerikaanse bedrijven honderden miljarden aan inkomsten gekost.

Maar door problemen rond het verlenen van milieuvergunningen en langzame besluitvorming over het bieden van financiële steun, heeft de president nog weinig succes geboekt. Ruim een jaar nadat hij de Chips Act heeft ondertekend, waarin hij 100 miljard dollar toezegde voor de komst van nieuwe halfgeleiderfabrieken, heeft zijn regering maar één subsidie toegekend. Dat ging om 35 miljoen dollar voor het Britse lucht- en ruimtevaartbedrijf BAE Systems.

De vertraging bij Samsung is extra zuur voor Biden omdat de ingebruikname van de fabriek nu pas plaats zal vinden na de Amerikaanse presidentsverkiezingen van volgend jaar. Daardoor kan hij in de race om het presidentschap dus nog niet pronken met behaalde resultaten. Eerder besloot Samsungs grotere rivaal TSMC uit Taiwan ook al om de productie in een nieuwe fabriek in Arizona uit te stellen tot 2025. Dat uitstel had te maken met een tekort aan gespecialiseerde bouwvakkers en machine-installatietechnici.