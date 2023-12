Minister: Jordanië verliest veel toerisme-inkomsten door oorlog

Jordanië verliest maandelijks een bedrag tot wel 200 miljoen dinar, omgerekend circa 255 miljoen euro, aan inkomsten uit toerisme door de oorlog tussen Israël en Hamas. Dat heeft de Jordaanse minister van Toerisme en Oudheden gezegd. Vanwege de oorlog annuleren veel reizigers hun vakanties naar het land.

Volgens minister Makram Queisi is er momenteel sprake van een annuleringspercentage van wel 60 procent, wat neerkomt op 200.000 tot 250.000 bezoekers die hun vakantie afblazen. De meeste annuleringen zijn door toeristen uit de Verenigde Staten, Canada en Europa, aldus de minister. Jordanië probeert nu meer toeristen te trekken uit bijvoorbeeld Rusland, China en andere Arabische landen.

Toerisme is een zeer belangrijke inkomstenbron voor Jordanië. In 2019, voor de coronacrisis, was de sector goed voor ongeveer 16 procent van de economie. Volgens minister Queisi werken er bijna 58.000 mensen in de Jordaanse toerisme-sector.