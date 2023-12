Rapport: VK wordt best presterende grote economie van Europa

Het Verenigd Koninkrijk is de komende vijftien jaar waarschijnlijk de best presterende grote economie van Europa. Daardoor wordt de kloof van de Britten met Duitsland kleiner en wordt de voorsprong op Frankrijk vergroot, stelt een toonaangevend Brits adviesbureau in nieuwe voorspellingen voor de langere termijn.

Het Centre for Economics and Business Research (CEBR) heeft becijferd dat de jaarlijkse economische groei in Groot-Brittannië in de periode tot 2038 tussen de 1,6 en 1,8 procent zal liggen. Dat zou betekenen dat de Britten de economische malaise van de brexit, de coronapandemie en de gestegen inflatie op den duur van zich afschudden. De economie van het land zou zelfs harder groeien dan die van landen als Frankrijk, Duitsland, Italië en Spanje.

De Britse economie heeft eigenlijk al sinds de financiële crisis moeite om de eigen productiviteit te verbeteren. De laatste jaren spelen er ook grote personeelstekorten. Dit heeft ertoe geleid dat bijvoorbeeld de Britse centrale bank in recente ramingen een tamelijk sombere kijk heeft op de groeivooruitzichten in de komende jaren. Maar volgens CEBR ziet het beeld er gunstiger uit als wordt gekeken naar een iets langere termijn.

“De fundamenten van de Britse economie zijn nog steeds erg sterk”, zegt CEBR-econoom Pushpin Singh. “De blijvende status van Londen als een knooppunt voor financiële en adviesdiensten, samen met de bredere kracht van de dienstensector in het Verenigd Koninkrijk, zal de Britse groei stimuleren.” Singh vindt dat de economische impact van het Britse vertrek uit de Europese Unie vaak overdreven wordt en veelal niet goed is onderzocht.

Groot-Brittannië zou door de voorspelde groei zijn positie als zesde economie van de wereld kunnen vasthouden. De grootste economie van de wereld is nu nog de Verenigde Staten, maar die wordt volgens CEBR waarschijnlijk in 2037 ingehaald door China. Economen voorzien al langer dat China de VS op de duur zal inhalen.

CEBR gaat er daarnaast vanuit dat Italië in 2038 uit de top tien van grootste economieën is verdwenen. De vervanger wordt Zuid-Korea. Verder zal Duitsland net als de VS wat naar beneden zakken op de ranglijst, terwijl India en Brazilië in de top tien een hogere notering zullen krijgen. Het adviesbureau stelt ook dat de omvang van de wereldeconomie gaat verdubbelen omdat veel armere landen hun achterstand op rijkere landen gaan inlopen.