Spaanse kartelwaakhond opent onderzoek naar oliebedrijf Repsol

De Spaanse kartelwaakhond is een onderzoek begonnen naar oliebedrijf Repsol over mogelijk misbruik van zijn sterke machtspositie op de brandstoffenmarkt in Spanje. Volgens toezichthouder CNMC zou Repsol namelijk de verkoopprijzen van zijn brandstoffen voor eigen pompstations tussen maart en december vorig jaar extra hebben verlaagd, terwijl de groothandelsprijzen voor concurrenten zoals onafhankelijke pomphouders werden verhoogd.

De mededingingsautoriteit stelt dat Repsol, het grootste olieconcern van Spanje, de winstmarges van rivalen daarmee heeft ondermijnd en de concurrentie op de brandstoffenmarkt in het land heeft beperkt. Het onderzoek werd geopend na klachten van brancheorganisaties voor onafhankelijke pompstationhouders.

Repsol verwerpt de beschuldigingen en zegt zich strikt te houden aan concurrentieregels. Volgens het bedrijf moesten de prijsverlagingen automobilisten juist helpen tegen de sterke prijsverhogingen voor brandstof door de Russische invasie van Oekraïne.

De kartelwaakhond is eerder ook onderzoeken begonnen tegen het Spaanse oliebedrijf Cepsa en het Britse BP om vergelijkbare verdenkingen van marktmisbruik.