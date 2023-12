Toerismebureau: recordaantal hotelovernachtingen Zwitserland

Zwitserland heeft dit jaar een recordaantal hotelovernachtingen van toeristen in de boeken gezet. Dat zei het hoofd van het nationale toerismebureau van Zwitserland tegen de krant Schweiz am Wochenende.

Volgens directeur Martin Nydegger van het nationale marketingbureau Switzerland Tourism gaat het voor het eerst om meer dan 40 miljoen overnachtingen in hotels in het Alpenland dit jaar. Hij stelde dat het herstel van de bezoekersaantallen van de coronacrisis veel sneller is gegaan dan verwacht.

Nydegger zei dat met name het aantal Amerikaanse toeristen sterk is toegenomen. Amerikanen vormen nu na Duitsers de grootste groep buitenlandse bezoekers aan Zwitserland en het verschil is aan het krimpen.

Hij gaf verder aan dat door de sterke inflatie en prijsstijgingen in andere landen de dure Zwitserse frank niet langer een grote rol meer speelt bij het besluit van buitenlandse vakantiegangers om naar Zwitserland te gaan.