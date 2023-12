Wall Street hoger in rustige kersthandel, Intel winnaar

De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag bij een rustige kersthandel met winst gesloten. Chipbedrijf Intel stond bij de winnaars op Wall Street na nieuws over de bouw van een nieuwe chipfabriek van de onderneming in Israël.

De Dow-Jonesindex eindigde met een plus van 0,4 procent op 37.545,33 punten. De brede S&P 500 klom 0,4 procent tot 4774,75 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq won 0,5 procent tot 15.074,57 punten. Maandag op eerste kerstdag bleven de Amerikaanse aandelenmarkten dicht.

Intel ging ruim 5 procent vooruit. De Israëlische regering heeft ingestemd met een subsidie van 3,2 miljard dollar voor een nieuwe chipfabriek van 25 miljard dollar die het Amerikaanse concern van plan is te bouwen in het zuiden van Israël. De fabriek bij de stad Kirjat Gat moet in 2028 open gaan. Er zullen duizenden mensen aan het werk gaan. De nieuwe fabriek werd al in juni aangekondigd door de Israëlische overheid. Het is de grootste internationale bedrijfsinvestering in Israël ooit.

Apple stond 0,3 procent lager. De regering van president Joe Biden heeft besloten om een recente patentuitspraak niet ongedaan te maken. Door die uitspraak zag Apple zich onlangs al gedwongen om twee Apple Watches uit zijn Amerikaanse webshop te halen. Het gaat om patenten voor zuurstofdetectie in het bloed. Apple gaat in beroep. In andere landen speelt de kwestie niet en blijven de Apple Watch Series 9 en Ultra 2 gewoon in de handel.

Bristol Myers Squibb zakte 1,6 procent. De farmaceut neemt het biotechbedrijf RayzeBio (plus 101 procent) over voor 4,1 miljard dollar. RayzeBio houdt zich bezig met radioactieve behandelingen van tumoren. Vorige week maakte Bristol Myers Squibb nog de overname van branchegenoot Karuna Therapeutics voor 14 miljard dollar bekend.

De in New York genoteerde Engelse voetbalclub Manchester United met trainer Erik ten Hag won 3,5 procent. De Britse miljardair Jim Ratcliffe koopt een kwart van de aandelen Manchester United voor 1,3 miljard dollar. De euro was 1,1040 dollar waard, tegen 1,1012 dollar bij het slot op Wall Street vrijdag. De prijs van een vat Amerikaanse olie klom 2,2 procent tot 75,15 dollar. Brentolie werd 2 procent duurder op 80,65 dollar per vat.