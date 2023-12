Brancheclub: Nederlanders drinken steeds meer champagne

Nederlanders drinken steeds meer champagne. De verkoop ligt inmiddels 30 procent hoger dan voor corona. Dat meldt de Vereniging Drankenhandel Nederland (VDN).

Doordat kerst dit jaar na het weekeinde viel, komt de verkoop deze maand iets langzamer op gang, aldus een woordvoerder. “De meeste champagne wordt deze week last minute in de winkels verkocht.”

De branchevereniging baseert zich op representatieve steekproeven onder winkels van aangesloten leden. Nederland was tot voor kort – in vergelijking met landen als België, Duitsland en Frankrijk – nooit een typisch champagneland. “Maar tijdens corona is dat flink veranderd en zagen we bijna een verdubbeling van de verkoopcijfers.”

Terwijl champagne in Nederland steeds populairder wordt, dalen de verkoopcijfers in Frankrijk, waar de wijn wordt geproduceerd. De laatste twee maanden nam de verkoop daar met een vijfde af in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar, vermoedelijk vanwege de sterk gestegen prijzen van eten en drinken in het land.

De inflatie lijkt Nederlanders niet af te schrikken. Volgens brancheorganisatie VDN zijn de prijzen van andere voedingsmiddelen in verhouding sterker gestegen dan die van champagne. “Een fles Moët & Chandon – nog steeds de meest verkochte champagne in Nederland – kost normaal meer dan 50 euro en wordt nu verkocht rond de 40 euro”, stelt de zegsman. Vorig jaar leek er even schaarste aan champagne te ontstaan, maar daarvan is nu geen sprake, aldus de VDN.

De brancheorganisatie constateert ook dat de goedkopere alternatieven, zoals de Spaanse cava en Italiaanse prosecco eveneens meer worden verkocht.