Dpa: recordjaar voor export Duitse wapens en militair materieel

Het bedrag waarvoor Duitsland in 2023 wapens en ander militair materieel exporteerde was niet eerder zo hoog. Met name door de steun aan Oekraïne steeg de omzet van de Duitse wapenindustrie dit jaar tot minimaal 11,7 miljard euro. Dat komt naar voren uit een antwoord op een vraag van een Duits parlementslid aan het ministerie van Economische Zaken, dat is ingezien door persbureau dpa.

Specifiek gaat het om de totale waarde van de door de Duitse overheid goedgekeurde verkopen. De cijfers hebben betrekking op de periode van 1 januari tot 12 december. In die tijd keurde Duitsland de export van 6,2 miljard euro aan wapens goed, naast 5,6 miljard euro aan uitvoer van ander militair materieel.

Ruim een derde van de export ging naar Oekraïne, in totaal voor een bedrag van zo’n 4,2 miljard euro. Daarnaast werden veel goederen uitgevoerd naar EU- en NAVO-lidstaten.

Het vorige record uit 2021 stond op 9,4 miljard euro. Maar dat was medio december al met een kwart overschreden. In vergelijking met vorig jaar steeg de omzet met maar liefst 40 procent.