Minimumloon in Turkije volgend jaar met bijna de helft omhoog

Het minimumloon in Turkije wordt volgend jaar met nog eens bijna de helft (49 procent) verhoogd. Met de forse salarisverhoging wil de Turkse overheid de druk op de bevolking, die te maken heeft met sterk stijgende kosten voor levensonderhoud, verlichten. Naar verwachting stijgt de inflatie in het land de komende maanden tot boven de 70 procent.

Het is niet voor het eerst dat de minimumlonen in Turkije flink worden opgeschroefd. Met de laatste verhoging komt het maandelijkse nettominimumloon uit op 17.002 lira, omgerekend zo’n 525 euro. Dat is meer dan een verdubbeling in een jaar.

“We zijn onze belofte nagekomen om onze arbeiders niet te laten verpletteren door inflatie”, stelt de Turkse regering. Ongeveer een derde van de beroepsbevolking in Turkije krijgt het minimumloon.

De afgelopen jaren deed Turkije er weinig aan om de inflatie onder controle te krijgen. President Recep Tayyip Erdogan zag niets in de standaard economische praktijk van het verhogen van de rente om de inflatie te beperken. In plaats daarvan hoopte hij investeringen aan te trekken en zo de economie te versterken.