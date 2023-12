Minister Rusland: meeste olie-export nu naar China en India

Rusland heeft het zwaartepunt van de olie-export verschoven naar China en India. Dat meldt de Russische energieminister en vicepremier Alexander Novak woensdag in een televisie-interview. De verschuiving is het gevolg van de westerse sancties tegen Rusland, die werden opgelegd na het binnenvallen van Oekraïne.

“Voorheen leverden we in totaal 40 tot 45 procent van de olie en olieproducten aan Europa”, zegt Novak. Maar dat aandeel zal dit jaar volgens hem niet hoger zijn dan 4 tot 5 procent. “China, wiens aandeel is gegroeid tot tussen de 45 en 50 procent, en India zijn in de huidige situatie onze belangrijkste partners geworden”, zegt hij verder. “In twee jaar tijd is het totale aandeel van de leveringen aan India gestegen tot ongeveer 40 procent.”

Omdat Moskou een groot deel van zijn marktaandeel in Europa verloor, richtte het zich op andere kopers, waaronder China. Maar ook India, dat voorheen bijna geen olie uit Rusland ontving, is dus een belangrijke afnemer geworden.

Volgens Novak heeft de Russische energie-industrie zich goed ontwikkeld, ondanks de sancties. De minister verwacht dat de inkomsten uit Russisch gas en Russische olie dit jaar zullen uitkomen op bijna 9 biljoen roebel, omgerekend bijna 89 miljard euro. Dat is vergelijkbaar met het niveau van 2021, het jaar voor de oorlog met Oekraïne begon.