NVJ voorziet ook in Nederland zaken tegen AI om auteursrechten

Journalistenvakbond NVJ vindt het een goede zaak dat The New York Times OpenAI en Microsoft aanklaagt wegens het schenden van auteursrechten. “Heel terecht dat ze dit doen. We denken dat soortgelijke zaken in Nederland of in Europa ook zeker zullen volgen”, zegt algemeen secretaris Thomas Bruning.

Volgens The New York Times heeft OpenAI zonder toestemming miljoenen artikelen gebruikt om chatbots te trainen. Het Amerikaanse mediaconcern wil dat de gedaagden verantwoordelijk worden gehouden voor “miljarden dollars aan schade” als gevolg van het “illegaal kopiĆ«ren en gebruiken van het unieke waardevolle werk van The Times”.

“Wij onderschrijven wat The New York Times doet. Het is is heel goed dat dit soort bedrijven beseffen dat ze inbreuk maken”, stelt Bruning van de Nederlandse Vereniging van Journalisten. Volgens hem loopt de huidige regelgeving achter bij de nieuwe ontwikkelingen. “De regels zijn nog niet klaar voor dit soort nieuwe manieren van gebruik. Daarom is het belangrijk dat een rechter daar een oordeel over geeft”, aldus de NVJ-secretaris.

Volgens Bruning moeten er collectieve afspraken gemaakt gaan worden tussen mediaconcerns en AI-bedrijven over het rechtmatig gebruik van het werk van journalisten.