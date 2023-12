Prosus op kop in hogere AEX na herstel gamesector China

Prosus was woensdag de sterkste stijger in de AEX-index op het Damrak met een winst van dik 4 procent. De techinvesteerder kelderde voor het lange kerstweekend nog ruim 13 procent door forse koersverliezen in de Chinese gamesector. Die volgden op de aankondiging van strengere regels van de Chinese overheid voor de sector om gameverslaving te bestrijden.

De Chinese toezichthouder voor de gamesector liet later weten dat het de zorgen van alle belanghebbenden in de sector over de ontwerpregels, die gericht zijn op het beteugelen van overmatig gamen en bestedingen aan videogames, “zorgvuldig zal bestuderen”. Dat zorgde voor opluchting bij beleggers. Het aandeel van het Chinese internet- en gamebedrijf Tencent, waarvan Prosus grootaandeelhouder is, won woensdag in Hongkong 4 procent en zijn kleinere concurrent NetEase steeg 12 procent.

De AEX-index noteerde in de ochtendhandel 0,2 procent hoger op 787,37 punten. De MidKap won 0,4 procent tot 923,15 punten. De beurzen in Frankfurt en Londen klommen tot 0,2 procent. Parijs daalde een fractie.

Beleggers verwerkten daarnaast de hogere slotstanden op Wall Street, waar dinsdag wel werd gehandeld. De Dow-Jonesindex eindigde op tweede kerstdag met een plus van 0,4 procent op 37.545,33 punten. De brede S&P 500 klom ook 0,4 procent en techgraadmeter Nasdaq won 0,5 procent.

Naast Prosus stonden de chipbedrijven ASMI en Besi in de kopgroep van de AEX, met plussen tot 1 procent. IMCD kondigde een kleine overname aan en klom 1,1 procent. De chemicaliëndistributeur koopt de distributie-activiteiten van het Colombiaanse Joli Foods. De activiteiten zijn goed voor een jaaromzet van zo’n 16 miljoen dollar. Verzekeraar Aegon sloot de rij met een min van 0,8 procent.

In Frankfurt steeg Bayer 1,6 procent. Het Duitse chemieconcern heeft een rechtszaak gewonnen die was aangespannen door een man in Californië die zei kanker te hebben gekregen van het onkruidbestrijdingsmiddel Roundup. Daarmee heeft het concern nu tien opeenvolgende van de laatste vijftien soortgelijke rechtszaken gewonnen. Het komende jaar worden er nog meer zaken verwacht.

De euro was 1,1041 dollar waard, tegen 1,1014 dollar op vrijdag. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,2 procent tot 75,42 dollar. Brentolie werd 0,2 procent duurder op 81,22 dollar per vat.